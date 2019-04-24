Ким Чен Ын прибыл во Владивосток — видео

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Глава КНДР Ким Чен Ын на своем бронепоезде прибыл во Владивосток для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.



Видео прибытия и встречи северокорейского лидера опубликовал телеканал RT.

На перроне для Ким Чен Ына постелили красную ковровую дорожку. После того как он вышел из поезда, глава КНДР прошел на привокзальную площадь, где его встретил военный оркестр. Он исполнил гимны России и КНДР, а затем несколько песен, в том числе «Катюшу». После этого Ким Чен Ын сел в свой лимузин и уехал, окруженный сотрудниками охраны, бегущими рядом с автомобилем.



Напомним, ранее в Кремле подтвердили дату и место встречи президента России Владимира Путина с Ким Чен Ыном. Переговоры пройдут 25 апреля во Владивостоке.