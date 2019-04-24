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Российские туроператоры приостановили продажи путевок на Шри-Ланку

12:29, 24.04.2019
Российские туроператоры приостановили продажи путевок на Шри-Ланку
Фото: pixabay.com

Несколько российских туроператоров приостановили продажи путевок на Шри-Ланку после рекомендаций МИД РФ и Ростуризма не ездить в островное государство.

Так, продажу туров приостановили компании TEZ Tour, Pegas Touristik, Anex Tour и Coral Travel.

По данным представителей TEZ Tour, основной сезон по Шри-Ланке закончился в конце марта, в последнее время по направлению были единичные бронирования, пишет «Интерфакс».

«Аннуляций ранее забронированных туров не было, никто из наших туристов пока не изъявлял желания вернуться из поездки раньше срока», — добавили в компании.

Напомним, что взрывы на Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов. При этом группировка не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.

По последним данным, общее число погибших достигло 359.

Общество
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