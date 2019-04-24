Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло до 359

Количество погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 359 человек.



По данным Ada Derana, по подозрению в причастности к взрывам задержаны еще 18 человек. Ранее говорилось о 40 подозреваемых.



Напомним, что взрывы на Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны. В результате взрывов погибли трое детей совладельца интернет-магазина ASOS Андерса Холча Повлсена.



Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов. При этом группировка не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.

