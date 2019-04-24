Крымские виноделы предупредили о возможной остановке предприятий из-за дефицита бутылок

Виноделы Крыма предупредили о риске приостановки производства на полгода и более в связи с недостатком бутылок.



В письме главы ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику сообщается, что производители стеклянной тары «Русджам» и АО «Кавминстекло» фактически являлись монополистами в регионе. Недавно «Кавминстекло» стало частью американского концерна, после чего объявило о прекращении поставок в Крым из-за санкций.

Прекратить отгрузку «Кавминстекло» просит с 1 мая. Мощностей одного «Русджама» недостаточно, чтобы заменить выпавший объем, сообщает Липко.



В результате производители вина понесут колоссальные убытки в связи с остановкой производства в самый разгар туристического сезона в Крыму, передает РБК.



Депутат Дмитрий Белик направил обращения руководству Федеральной антимонопольной службы, в Генпрокуратуру, полпредам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и в Минпромторг.

Ранее в Минфине РФ сообщили, что не будут вводить минимальную розничную цену на вино.

