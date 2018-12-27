Минфин отказался вводить минимальную розничную цену на вино

Минфин РФ не будет вводить минимальную розничную цену (МРЦ) на вино. В министерстве считают, что подобные меры не помогут вытеснить низкокачественную продукцию с рынка.

В ведомстве отметили, что речь также идет и о другой алкогольной продукции, цены на которую не подлежат госрегулированию, передает ТАСС.

Указано, что бизнес-сообществом этот вопрос периодически поднимается, министерство рассматривает все эти предложения как регулятор, однако сейчас планов об установке минимальных цен на вино у ведомства нет.

По мнению Минфина, механизм минимальных цен в большей степени нужен для снижения доступности алкогольной продукции для потребителей. В Минфине уверены, что введение минимальной розничной цены может лишь повысить рентабельность недобросовестных производителей, если не устранить экономические причины неравных конкурентных условий — возможность позиционирования своей продукции в секторе натуральных вин и гораздо более низкую стоимость производства винных напитков.

На сегодня минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское. На водку МРЦ составляет 205 рублей, на коньяк — 371 рубль, на бренди — 293 рубля за бутылку (0,5 литра), на шампанское — 164 рубля за бутылку 0,75 литра.