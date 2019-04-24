У кинотеатра в Коломбо прогремел взрыв
Власти Шри-Ланки заявили об очередной террористической атаке на территории страны.
По предварительным данным, в среду, 24 апреля, бомба, прикрепленная к мотоциклу, взорвалась рядом с кинотеатром «Савой» в Коломбо, передает телеканал Sky News.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что число жертв в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 359. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны.Происшествия
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