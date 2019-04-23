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ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

14:05, 23.04.2019
ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Фото: скриншот видео youtube.com

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом отмечается, что группировка не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.

Напомним, что взрывы на Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны. В результате взрывов погибли трое детей совладельца интернет-магазина ASOS Андерса Холча Повлсена. Всего жертвами взрывов, по последним данным, стали более 320 человек, еще свыше 520 пострадали.

Министр здравоохранения Шри-Ланки Раджитха Сенаратне говорил, что за взрывы в стране ответственна группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в РФ).

Происшествия
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