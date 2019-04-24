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СМИ назвали дату последнего выступления Зеленского в качестве шоумена

06:00, 24.04.2019
СМИ назвали дату последнего выступления Зеленского в качестве шоумена
Фото: скриншот - Youtube.com

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский планирует последний раз выступить в качестве ведущего 25 мая.

Политик станет ведущим на одном из местных юмористических шоу. Мероприятие пройдет в Октябрьском дворце в Киеве, передает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что Зеленский выступит дважды — 23 и 25 мая.

Напомним, вчера ЦИК официально объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины, который по итогам второго тура набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.

Общество
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