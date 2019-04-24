СМИ назвали дату последнего выступления Зеленского в качестве шоумена
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский планирует последний раз выступить в качестве ведущего 25 мая.
Политик станет ведущим на одном из местных юмористических шоу. Мероприятие пройдет в Октябрьском дворце в Киеве, передает телеканал «112 Украина».
Отмечается, что Зеленский выступит дважды — 23 и 25 мая.
Напомним, вчера ЦИК официально объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины, который по итогам второго тура набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.Общество
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