Эрдоган рассказал о планах встретиться с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ближайшее время он рассчитывает провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

«По словам главы государства, переговоры лидеров Турции и США могут состояться в ближайшее время», — сообщает агентство «Анадолу».

Издание не уточняет каких-либо деталей возможной встречи. Турецкий лидер уже сообщал о намерениях Трампа посетить Турцию после муниципальных выборов, которые прошли в республике 31 марта.

Между тем, как ожидается, глава Белого дома отправится с визитом в Великобританию с 3 по 5 июня, а 6 июня он посетит Францию, чтобы принять участие в церемониях в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии.

Напомним, что между США и Турцией, формально являющимися союзниками по НАТО, начались разногласия. В числе прочего Вашингтон недоволен тем, что Анкара закупает С-400 у России.