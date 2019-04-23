Суд вынес первое в России решение по делу об оскорблении власти

В Новгородской области суд вынес первое в стране решение в рамках нового закона о неуважении к власти. Местный житель должен заплатить 30 тысяч рублей за оскорбление президента РФ Владимира Путина.

Решение было вынесено 22 апреля, сообщает основатель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Недавно сотрудники полиции зафиксировали, что тот 31 марта разместил на своей странице в соцсети оскорбительную запись в адрес президента Владимира Путина», — написал правозащитник в своем телеграм-канале.

Напомним, что закон, предполагающий административную ответственность за оскорбление органов власти и госсимволов, вступил в силу 29 марта. Он позволяет штрафовать граждан на суму от 30 до 100 тысяч рублей.