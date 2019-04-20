Сбербанк станет совладельцем интернет-холдинга Rambler Group — СМИ

Сбербанк станет совладельцем интернет-холдинга Rambler Group, принадлежащего Александру Мамуту.

Речь идет о неконтрольном пакете. Официально о вхождении Сбербанка в бизнес Мамута может быть объявлено на следующей неделе.



В пресс-службе Сбербанка подтвердили «факт переговоров», отказавшись от дополнительных комментариев.



По информации источников РБК, сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group. Кроме того, приоритетным для банка станет развитие онлайн-кинотеатра Okko, который перешел под контроль Rambler Group весной 2018 года.



В Rambler Group входят интернет-СМИ Gazeta.Ru, Lenta.Ru и Championat.com, агентство Rambler News Services, блог-платформа Livejournal.com, портал Rambler, сервис Afisha.ru, онлайн-кинотеатр Okko, объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино».



Ранее в Сбербанке заявили, что у кредитной организации нет планов по покупке ретейлера «О'кей» в собственных интересах.

