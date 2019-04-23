Эксперт: ГИБДД не придется снижать разрешенную скорость если добиться соблюдения правил

Эксперт прокомментировал идею о снижении допустимой скорости при перевозке детей. Он считает, что такая мера не является обязательной, а безопасности можно достичь, добившись соблюдения существующих правил.

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков, рассказал, что сегодняшние правила дорожного движения гарантируют безопасную перевозку детей при их соблюдении.

«Общее мнение таково, что существующих норм достаточно для безопасного движения. С учетом того, безусловно, что водитель соблюдает правила дорожного движения. И ГИБДД должно обеспечить контроль за соблюдением этих правил, тогда не придется ничего снижать и снова менять ПДД», — приводит «РИА Новости» слова специалиста.

Цветков отметил, что искусственное снижение скорости наоборот может привести к созданию аварийных ситуаций.

Ранее в ГИБДД предложили снизить на 20 километров в час предельно допустимую скорость для водителей, перевозящих детей.

Напомним, что в Госавтоинспекции главной причиной аварий считают именно превышение скоростного режима.