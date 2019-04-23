ГИБДД назвала основную причину ДТП в России

Начальник ГИБДД Михаил Черников сообщил, что ДТП в России чаще всего происходят по причине превышения скоростного режима.

«Основная причина ДТП на дороге — это превышение скорости или выбор скорости не в соответствии с условиями дорожного движения. Когда человек осознает, что он ребенка везет, у него в подсознании должно быть, что надо двигаться безопасно», — цитирует его ТАСС.

Ранее Министерство внутренних дел России предложило оборудовать региональные больницы реанимобилями для снижения числа погибших в ДТП.

