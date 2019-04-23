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На Украине объявил об отставке четвертый губернатор

19:24, 23.04.2019
На Украине объявил об отставке четвертый губернатор
Фото: facebook.com/barnastepan

Уже четвертый региональный руководитель Украины объявил о планах уйти в отставку на фоне победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Теперь пост намерен покинуть председатель Тернопольской областной государственной администрации (ОГА) Степан Барна.

«Сегодня я заявляю, что как только состоится инаугурация новоизбранного президента Украины, я положу перед ним заявление об отставке», — пообещал Барна в своем видеообращении, которое он выложил на своей странице в Facebook.

Напомним, что сегодня также объявил об отставке глава Закарпатской области Геннадий Москаль. Накануне свои посты пообещали оставить руководители Николаевской и Львовской областей.

Ранее ЦИК Украины официально объявил о победе бизнесмена Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

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