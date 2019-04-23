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Губернатор Закарпатской области Украины подал в отставку

12:21, 23.04.2019
Губернатор Закарпатской области Украины подал в отставку
Фото: скриншот видео youtube.com

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подал заявление об отставке.

В документе, размещенном на сайте области, указано, что Москаль попросил президента Украины Петра Порошенко уволить его «по собственному желанию».

Заявление об увольнении было написано 23 апреля.

Ранее о своем намерении уйти в отставку заявили губернатор Николаевской области Алексей Савченко и глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

ОбществоВласть
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