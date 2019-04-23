Губернатор Закарпатской области Украины подал в отставку
Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подал заявление об отставке.
В документе, размещенном на сайте области, указано, что Москаль попросил президента Украины Петра Порошенко уволить его «по собственному желанию».
Заявление об увольнении было написано 23 апреля.
Ранее о своем намерении уйти в отставку заявили губернатор Николаевской области Алексей Савченко и глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.
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