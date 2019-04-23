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МВД рекомендовало регионам закупать реанимобили для снижения смертности в ДТП

08:21, 23.04.2019
МВД рекомендовало регионам закупать реанимобили для снижения смертности в ДТП
Фото: realnoevremya.ru

Министерство внутренних дел России предложило оборудовать региональные больницы реанимобилями для снижения числа погибших в ДТП. Об этом говорится в методических рекомендациях ведомства.

Также в ведомстве считают, что в районные больницы необходимо закупать хроматографы для выявления состояния опьянения, передает «РИА Новости».

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о размещении дефибрилляторов в общественных местах и их использовании неограниченным кругом лиц. В случае принятия закона такие устройства появятся в нашей стране в аэропортах, на вокзалах и других местах массового скопления людей.

«Это позволит спасти тысячи жизней, потому что при внезапной остановке сердца счет идет на минуты», — подчеркнул председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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