В России предложили увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20—40 км/ч с 500 до 3 000 рублей.

По словам замглавы ГИБДД Олега Понарьина, повышение штрафа позволит остановить рост ДТП, связанный с увеличением скорости, пишет ТАСС.

Также ГИБДД предложила ввести административную ответственность за превышение скоростных режимов на 10—20 км/ч, но отложить вступление этой нормы как минимум на два года.

Ранее сообщалось, что в России через полтора года могут ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч.