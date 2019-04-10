В России предложили увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20—40 км/ч с 500 до 3 000 рублей.
По словам замглавы ГИБДД Олега Понарьина, повышение штрафа позволит остановить рост ДТП, связанный с увеличением скорости, пишет ТАСС.
Также ГИБДД предложила ввести административную ответственность за превышение скоростных режимов на 10—20 км/ч, но отложить вступление этой нормы как минимум на два года.
Ранее сообщалось, что в России через полтора года могут ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч.Общество
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