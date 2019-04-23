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Минниханов встретился с послом Казахстана в России

16:51, 23.04.2019
Минниханов встретился с послом Казахстана в России
Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с послом Казахстана в России Имангали Тасмагамбетовым. Встреча прошла в казанском Кремле.

Стороны обсудили укрепление торгово-экономических отношений между Татарстаном и Казахстаном, а также перспективы реализации совместных проектов, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что власти Татарстана рассчитывают на продолжение тесного сотрудничества с Казахстаном после ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана.

ОбществоВласть Татарстан
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