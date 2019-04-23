Минниханов встретился с послом Казахстана в России

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с послом Казахстана в России Имангали Тасмагамбетовым. Встреча прошла в казанском Кремле.

Стороны обсудили укрепление торгово-экономических отношений между Татарстаном и Казахстаном, а также перспективы реализации совместных проектов, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что власти Татарстана рассчитывают на продолжение тесного сотрудничества с Казахстаном после ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана.