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Казанский Кремль выразил надежду на продолжение сотрудничества с Казахстаном после ухода Назарбаева

13:47, 21.03.2019 1
Казанский Кремль выразил надежду на продолжение сотрудничества с Казахстаном после ухода Назарбаева
Фото: pixabay.com

Власти Татарстана рассчитывают на продолжение тесного сотрудничества с Казахстаном после ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом заявила представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

— Мы очень надеемся, что наша плотная интеграция продолжится и дальше. Мы готовы к этому, будем работать над этим. Со своей стороны, мы благодарны Нурсултану Абишевичу за то, что вносил личный вклад в укрепление наших связей, — подчеркнула Галимова.

Напомним, ранее сообщалось, что новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшее время посетит Россию. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым и Токаевым.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 21 марта
    У нас в Казани ещё много улиц которые ещё не названы в честь президентов Казахстана
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