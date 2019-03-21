Казанский Кремль выразил надежду на продолжение сотрудничества с Казахстаном после ухода Назарбаева

Власти Татарстана рассчитывают на продолжение тесного сотрудничества с Казахстаном после ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом заявила представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

— Мы очень надеемся, что наша плотная интеграция продолжится и дальше. Мы готовы к этому, будем работать над этим. Со своей стороны, мы благодарны Нурсултану Абишевичу за то, что вносил личный вклад в укрепление наших связей, — подчеркнула Галимова.



Напомним, ранее сообщалось, что новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшее время посетит Россию. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым и Токаевым.