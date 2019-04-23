Андрей Талалаев: «Нижний Новгород» может выйти в Премьер лигу. Но особого желания я не вижу»

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Бывший главный тренер «Тамбова», а ныне наставник «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением, кто будет главным претендентом на выход в Премьер-лигу из ФНЛ.



Кто, помимо «Тамбова», может подняться в РПЛ? По игре больше других заслуживает «Сочи». Мне также нравится «Томь». В первой части турнира они просто хорошо играли, во второй держатся наверху, в основном за счет характера.



«Нижний Новгород», если захочет, наверняка решит задачу. Но особого желания я пока не вижу, нижегородцы выступает очень неровно. Здесь многое зависит от руководителей клуба. С таким набором исполнителей они, на мой взгляд, могли давно и досрочно выиграть турнир ФНЛ», — приводит слова Талалаева «Советский спорт».