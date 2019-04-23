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Зеленский запустил в Facebook опрос о досрочном роспуске Верховной рады

11:36, 23.04.2019
Зеленский запустил в Facebook опрос о досрочном роспуске Верховной рады
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский запустил опрос о досрочном роспуске Верховной рады. Пост опубликован на его странице в Facebook.

Политик задал вопрос в социальной сети: «Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?» На данный момент под публикацией размещено более двух тысяч комментариев.

Большинство пользователей поддержали инициативу Зеленского.

Напомним, второй тур выборов президента Украины состоялся в минувшее воскресенье, 21 апреля. ЦИК Украины обработал 99% протоколов, Зеленский набирает более 73% голосов.

Общество
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