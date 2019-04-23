Зеленский запустил в Facebook опрос о досрочном роспуске Верховной рады

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский запустил опрос о досрочном роспуске Верховной рады. Пост опубликован на его странице в Facebook.

Политик задал вопрос в социальной сети: «Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?» На данный момент под публикацией размещено более двух тысяч комментариев.

Большинство пользователей поддержали инициативу Зеленского.

Напомним, второй тур выборов президента Украины состоялся в минувшее воскресенье, 21 апреля. ЦИК Украины обработал 99% протоколов, Зеленский набирает более 73% голосов.