ЦИК Украины обработал 99% протоколов, Зеленский набирает более 73% голосов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 99,03% протоколов с избирательных участков, где проходил второй тур выборов президента страны.
Лидирует актер Владимир Зеленский — за него проголосовали 73,22% избирателей. За действующего президента Украины Петра Порошенко голоса отдали 24,46% украинцев, сообщается на сайте ЦИК.
Для победы на выборах одному из кандидатов нужно было набрать большинство голосов.
Напомним, второй тур выборов президента Украины состоялся в минувшее воскресенье, 21 апреля. Их итоги уже прокомментировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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