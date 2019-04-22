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ЦИК Украины обработал 99% протоколов, Зеленский набирает более 73% голосов

14:57, 22.04.2019
ЦИК Украины обработал 99% протоколов, Зеленский набирает более 73% голосов
Фото: pixabay.com

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 99,03% протоколов с избирательных участков, где проходил второй тур выборов президента страны.

Лидирует актер Владимир Зеленский — за него проголосовали 73,22% избирателей. За действующего президента Украины Петра Порошенко голоса отдали 24,46% украинцев, сообщается на сайте ЦИК.

Для победы на выборах одному из кандидатов нужно было набрать большинство голосов.

Напомним, второй тур выборов президента Украины состоялся в минувшее воскресенье, 21 апреля. Их итоги уже прокомментировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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