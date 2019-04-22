ЦИК Украины обработал 99% протоколов, Зеленский набирает более 73% голосов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 99,03% протоколов с избирательных участков, где проходил второй тур выборов президента страны.

Лидирует актер Владимир Зеленский — за него проголосовали 73,22% избирателей. За действующего президента Украины Петра Порошенко голоса отдали 24,46% украинцев, сообщается на сайте ЦИК.



Для победы на выборах одному из кандидатов нужно было набрать большинство голосов.



Напомним, второй тур выборов президента Украины состоялся в минувшее воскресенье, 21 апреля. Их итоги уже прокомментировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

