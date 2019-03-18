Россия и Япония договорились не разглашать, как идут переговоры о мирном договоре

Между Россией и Японией есть договоренность о неразглашении содержания ведущихся сейчас переговоров о выработке мирного договора между двумя странами, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал глава японского МИД Таро Коно. Кроме того, он напомнил, что Токио в последнее время не раз заявлял протесты в связи с деятельностью вооруженных сил РФ на южной части Курил.

Напомним, ранее Япония заявила Москве протест из-за российских учений на южных Курилах, назвав их «неприемлемыми». Учения мотострелковых подразделений на Курилах начались 12 марта. В маневрах задействованы порядка 500 военных и около 70 единиц техники, в том числе танки.



