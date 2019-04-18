Минфин РФ поддержал идею объединить каско и ОСАГО

Минфин РФ одобрил идею объединения обязательного автострахования и каско. Соответствующие изменения в законодательство могут быть внесены уже в 2020 году.

«Да, идея хорошая, мы ее поддерживаем», — сказал замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Ялтинского форума.

Он добавил, что министерство рассчитывает отойти от обязательных видов страхования.

«Мы хотим прийти к той ситуации, когда страховые компании могут продавать комплексные продукты, может быть, у человека будет и каско, и ОСАГО, и дом, и здоровье», — передает слова чиновника RNS.

Законодательные изменения, которые необходимы для того, чтобы совместить каско и ОСАГО, могут вступить в силу в 2020 году, добавил замминистра. Моисеев отметил, что для реализации данных изменений необходимо решить юридические проблемы.

Напомним, что накануне идею объединения двух видов автострахования поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.