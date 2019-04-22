ЦБ обнаружил вывод активов из нижегородского "Радиотехбанка"

Фото: Ринат Назметдинов

Временная администрация Центробанка выявила в нижегородском "Радиотехбанке" операции, направленные на вывод активов из кредитной организации.



Вывод осуществлялся путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, сообщает пресс-служба регулятора.

Информация о сомнительных финансовых операциях направлена ЦБ в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

31 января Банк России отозвал у кредитной организации лицензию. Регулятор усмотрел в деятельности «Радиотехбанка нарушения в части антиотмывочного законодательства. Также были замечены сомнительные транзитные операции. «Радиотехбанк» входил в бизнес-империю Роберта Мусина. Однако осенью 2017 года представители «Татфондбанка» вышли из совета директоров кредитной организации.

19 марта нижегородский арбитраж признал банкротом «Радиотехбанк». В отношении кредитной организации введено конкурсное производство сроком на 1 год.

