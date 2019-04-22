Subaru отзовет в России более 52 тыс. автомобилей

Российский дилер компании Subaru — ООО «Субару Мотор» — отзовет в России 52 043 автомобиля моделей Impreza, Forester, XV, BRZ, WRX из-за возможных неисправностей.

Так, отзыву подлежат 12 723 автомобилей Subaru Impreza (G4), XV (G4), Forester (SH / SJ), BRZ (ZC), проданных в 2012—2014 годах, из-за возможного разрушения клапанной пружины, говорится в сообщении Росстандарта.



Также будут отозваны 39 320 автомобилей Subaru Impreza, WRX, WRXSTI (G3), XV (G4), Forester (SJ), которые были реализованы в 2009—2016 годах. Причиной такого решения являются проблемы со стоп-сигналом.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В марте сообщалось, что Subaru планирует в ближайшее время отозвать порядка 2,3 млн автомобилей по всему миру.