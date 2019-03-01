Subaru намерена отозвать более 2 млн автомобилей по всему миру

Японская корпорация Subaru планирует в ближайшее время отозвать порядка 2,3 млн автомобилей по всему миру.

Причиной такого решения стали проблемы у машин со стоп-сигналом. Отзыву подлежат транспортные средства, произведенные в период с 2008 по 2017 год, среди которых около 2 млн автомобилей модели Impreza и Forester, поставленные в США и другие страны.

Другие 300 тысяч автомобилей планируется отозвать в Японии, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что планируемый отзыв автомобилей станет крупнейшим за всю историю автопроизводителя. Из-за технических проблем с автомобилем японский концерт снизил прогноз годовой прибыли до минимального за 6 лет.

Ранее сообщалось, что Porsche отзовет в России более 1,2 тысячи автомобилей Panamera.