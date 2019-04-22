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Мизулина: запрет — это признак свободы

17:35, 22.04.2019
Мизулина: запрет — это признак свободы
Фото: Dmitry Rozhkov / commons.wikimedia.org

Сенатор Елена Мизулина заявила, что запрет является признаком свободы, так как он гласит — «это нельзя, а все остальное — как хочешь».

«Чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны, потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Ранее сообщалось, что Мизулина попросит Роскомнадзор признать фейком сообщение СМИ о том, что она якобы потребовала запретить занятия йогой в СИЗО. 

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