Мизулина: запрет — это признак свободы

Сенатор Елена Мизулина заявила, что запрет является признаком свободы, так как он гласит — «это нельзя, а все остальное — как хочешь».

«Чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны, потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Ранее сообщалось, что Мизулина попросит Роскомнадзор признать фейком сообщение СМИ о том, что она якобы потребовала запретить занятия йогой в СИЗО.

