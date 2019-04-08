Мизулина попросит признать фейком новость о ее просьбе запретить йогу в СИЗО

Член Совета Федерации Елена Мизулина попросит Роскомнадзор признать фейком сообщение СМИ о том, что она якобы потребовала запретить занятия йогой в СИЗО.

«Это типичный пример распространения фейковых новостей. В моем письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований «запретить проведение занятий йогой в СИЗО» и уж тем более «запретить йогу», — ее слова со ссылкой на пресс-службу сенатора приводит ТАСС.

Ранее замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что в СИЗО останутся занятия йогой. Он добавил, что, кроме йоги, в СИЗО будут вводить дыхательную гимнастику цигун.