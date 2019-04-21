В Нижегородской области при возгорании автовагончика погибли три человека

При возгорании автовагончика в Нижегородской области погибли три человека.

Инцидент случился в ночь с 20 на 21 апреля. Строительный вагончик загорелся в поселке на территории садового товарищества «Дубравный». Пострадали четыре человека, из них трое погибли — двое мужчин и одна девушка, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На месте происшествия работают следователи. Причина пожара на данный момент не установлена.

Напомним, вчера при пожаре в частном доме в Самарской области погибли два человека.