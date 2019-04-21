В Нижегородской области при возгорании автовагончика погибли три человека
При возгорании автовагончика в Нижегородской области погибли три человека.
Инцидент случился в ночь с 20 на 21 апреля. Строительный вагончик загорелся в поселке на территории садового товарищества «Дубравный». Пострадали четыре человека, из них трое погибли — двое мужчин и одна девушка, сообщили в региональном ГУ МЧС.
На месте происшествия работают следователи. Причина пожара на данный момент не установлена.
Напомним, вчера при пожаре в частном доме в Самарской области погибли два человека.Происшествия
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