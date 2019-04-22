ЦБ РФ будет проводить проверки банков раз в три года

Банк России установит частоту проверок кредитных организаций на уровне одного раза в три года.

«Думаю, в этом году мы ее все-таки пропустим через Минюст и срок периодичности проверок будет изменен», — сказала замруководителя главной инспекции ЦБ РФ Надежда Костюк.



Она также сообщила, что срок ознакомления с актом, выданным по результатам проверки, увеличится на пять дней, передает ТАСС.



Ранее стало известно, что ЦБ РФ может обязать банки мониторить показатели долговой нагрузки компаний.



Регулятор предложил кредитным организациям проверять корпоративного заемщика, у которого перед банком имеется свыше 100 млрд рублей долга, на соответствие критериям высокой долговой нагрузки.

