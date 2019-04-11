ЦБ РФ может обязать банки мониторить показатели долговой нагрузки компаний

Банк России предложил кредитным организациям проверять корпоративного заемщика, у которого перед банком имеется свыше 100 млрд рублей долга, на соответствие критериям высокой долговой нагрузки.

В консультационном докладе ЦБ РФ сказано, что регулирование предполагается применять для крупнейших банков.

В Банке России подчеркивают, что высокая долговая нагрузка корпоративного сектора является источником системных рисков. Отмечается, что значительный долг повышает уязвимость к стрессовым событиям как отдельных компаний, так и экономики в целом.

Обсуждение доклада Банка России планируется завершить до 13 мая этого года. После этого ЦБ намерен начать вводить показатели долговой нагрузки компаний в режиме мониторинга.

Ранее сообщалось, что Банк России намерен бороться с высокой закредитованностью компаний за счет повышения стоимости займов.