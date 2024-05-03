Банк России опубликовал курс валют на 4 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 4 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Так, цена юаня увеличилась на 0,02 рубля, доллар упал в цене на 0,36 рубля, евро также потерял в цене на 0,08 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,70 рубля;
- доллар — 91,69 рубля;
- евро — 98,56 рубля.
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