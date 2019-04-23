ЭТП ONLINECONTRACT поздравила 50-тысячного клиента

В I квартале 2019 года электронная торговая площадка ONLINECONTRACT привлекла 50-тысячного клиента. Им стала компания НПП «Универсал Прибор» — официальный поставщик оборудования и материалов для радиоэлектронных производств. Директор ONLINECONTRACT Александр Гуров вручил партнеру из Санкт-Петербурга сертификат на годовое бесплатное участие в закупочных процедурах.

«Мы надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с ООО НПП «Универсал Прибор». Благодарим компанию за выбор и дарим новому партнеру годовой сертификат на бесплатное участие в неограниченном количестве закупочных процедур, опубликованных на ЭТП ONLINECONTRACT», — заявил директор ONLINECONTRACT Александр Гуров.

В апреле 2019 года ONLINECONTRACT отпраздновал свое 12-летие. За все время работы более 50 тыс. компаний провели на ЭТП 200 тыс. торгово-закупочных процедур.

«Мы продаем продукцию собственного производства — промышленную мебель, вакуумные камеры, электронные и печатные платы. Через тендеры мы организуем поставки паяльной продукции, контрольно-измерительных приборов и вибростендов. На ONLINECONTRACT мы увидели тендеры, в которых могли бы принимать участие и которые отвечают специфике нашей деятельности. На площадке очень удобный интерфейс, все понятно и доступно. А если возникают какие-то вопросы, то личный менеджер всегда решит проблему», — прокомментировал гендиректор ООО НПП «Универсал Прибор» Армен Аветисян.

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