ЭТП ONLINECONTRACT поздравила 50-тысячного клиента
В I квартале 2019 года электронная торговая площадка ONLINECONTRACT привлекла 50-тысячного клиента. Им стала компания НПП «Универсал Прибор» — официальный поставщик оборудования и материалов для радиоэлектронных производств. Директор ONLINECONTRACT Александр Гуров вручил партнеру из Санкт-Петербурга сертификат на годовое бесплатное участие в закупочных процедурах.
«Мы надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с ООО НПП «Универсал Прибор». Благодарим компанию за выбор и дарим новому партнеру годовой сертификат на бесплатное участие в неограниченном количестве закупочных процедур, опубликованных на ЭТП ONLINECONTRACT», — заявил директор ONLINECONTRACT Александр Гуров.
В апреле 2019 года ONLINECONTRACT отпраздновал свое 12-летие. За все время работы более 50 тыс. компаний провели на ЭТП 200 тыс. торгово-закупочных процедур.
«Мы продаем продукцию собственного производства — промышленную мебель, вакуумные камеры, электронные и печатные платы. Через тендеры мы организуем поставки паяльной продукции, контрольно-измерительных приборов и вибростендов. На ONLINECONTRACT мы увидели тендеры, в которых могли бы принимать участие и которые отвечают специфике нашей деятельности. На площадке очень удобный интерфейс, все понятно и доступно. А если возникают какие-то вопросы, то личный менеджер всегда решит проблему», — прокомментировал гендиректор ООО НПП «Универсал Прибор» Армен Аветисян.
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Партнерский материал
Справка
Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT с 2007 года помогает предприятиям оптимизировать затраты и находить поставщиков и покупателей в кратчайшие сроки, сохраняя прозрачность и честную конкуренцию торгов.
Электронная площадка работает по трем направлениям:
- корпоративные закупки
- биржевые продукты
- реализация активов и имущества
ONLINECONTRACT сегодня — лидер рынка корпоративных закупок Татарстана*, крупнейшая ЭТП России.
НПП «Универсал Прибор» работает с 1995 года и поставляет партнерам оборудование и материалы таких брендов, как YAMAHA i-PULSE (Япония), IEMME (Италия), VI Technology (Франция), DCT (Чехия) и др.
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