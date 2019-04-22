Президент Шри-Ланки введет с 23 апреля режим ЧП в стране

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил о введение режима ЧП на территории страны после серии взрывов.

Как сообщает Reuters, режим ЧП вводится с полуночи 23 апреля. По словам президента Шри-Ланки, эта мера направлена на борьбу с терроризмом и не будет ущемлять свободу выражения мнений.

Напомним, накануне на Шри-Ланке произошли взрывы в нескольких отелях и католических церквях. Большинство объектов расположено в Коломбо, также взрывы произошли в Негомбо и Баттикалоа. Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек.

23 апреля объявлен днем траура по погибшим.