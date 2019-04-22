Новости происшествий

12:56 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Президент Шри-Ланки введет с 23 апреля режим ЧП в стране

12:48, 22.04.2019
Президент Шри-Ланки введет с 23 апреля режим ЧП в стране
Фото: kremlin.ru

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил о введение режима ЧП на территории страны после серии взрывов. 

Как сообщает Reuters, режим ЧП вводится с полуночи 23 апреля. По словам президента Шри-Ланки, эта мера направлена на борьбу с терроризмом и не будет ущемлять свободу выражения мнений.

Напомним, накануне на Шри-Ланке произошли взрывы в нескольких отелях и католических церквях. Большинство объектов расположено в Коломбо, также взрывы произошли в Негомбо и Баттикалоа. Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек. 

23 апреля объявлен днем траура по погибшим.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров