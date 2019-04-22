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Происшествия

На Шри-Ланке число погибших при взрывах увеличилось до 290

07:22, 22.04.2019
На Шри-Ланке число погибших при взрывах увеличилось до 290
Фото: скриншот видео youtube.com

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек.

По информации телеканала News First, еще 500 человек получили ранения. Полиция задержала 24 человека по подозрению в причастности к взрывам.

Ранее стало известно о 262 погибших и 452 пострадавших на Шри-Ланке.

Накануне на Шри-Ланке произошли взрывы в нескольких отелях и католических церквях. Большинство объектов террористических атак расположено в Коломбо.

Происшествия
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