На Шри-Ланке число погибших при взрывах увеличилось до 290

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек.

По информации телеканала News First, еще 500 человек получили ранения. Полиция задержала 24 человека по подозрению в причастности к взрывам.

Ранее стало известно о 262 погибших и 452 пострадавших на Шри-Ланке.



Накануне на Шри-Ланке произошли взрывы в нескольких отелях и католических церквях. Большинство объектов террористических атак расположено в Коломбо.

