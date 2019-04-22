На Шри-Ланке объявили 23 апреля днем траура по погибшим в результате серии взрывов

Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим в результате серии взрывов. Об этом сообщает телеканал News 1st в Twitter.

Напомним, накануне на Шри-Ланке произошли взрывы в нескольких отелях и католических церквях. Большинство объектов расположено в Коломбо, также взрывы произошли в Негомбо и Баттикалоа.

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек. Среди них есть граждане Дании, Японии, Индии, Китая, Нидерландов, США, Турции, Австралии, Великобритании и т. д.

