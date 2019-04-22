Любовь Успенская опровергла информацию о своей госпитализации
Певица Любовь Успенская прокомментировала информацию о том, что ее якобы госпитализировали.
«У нас никто не заболел и не оказался госпитализированным, как пишут некоторые издания», — написала она в Instagram.
Она отметил, что выступления в Барнауле и Омске пришлось отменить по техническим причинам. С 24 апреля гастрольный тур певицы возобновится.
Ранее ТАСС сообщил, что российская певица Любовь Успенская была срочно госпитализирована в Москве.
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