Любовь Успенская опровергла информацию о своей госпитализации

Певица Любовь Успенская прокомментировала информацию о том, что ее якобы госпитализировали.



«У нас никто не заболел и не оказался госпитализированным, как пишут некоторые издания», — написала она в Instagram.

Она отметил, что выступления в Барнауле и Омске пришлось отменить по техническим причинам. С 24 апреля гастрольный тур певицы возобновится.

Ранее ТАСС сообщил, что российская певица Любовь Успенская была срочно госпитализирована в Москве.