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Певица Любовь Успенская экстренно госпитализирована в Москве

09:33, 22.04.2019
Певица Любовь Успенская экстренно госпитализирована в Москве
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Российская певица Любовь Успенская срочно госпитализирована в Москве.

Исполнительница должна была отправиться на концерт в Барнаул в понедельник, 22 апреля. Однако из-за ухудшения самочувствия Успенской мероприятие было перенесено, передает ТАСС.

Причины ухудшения здоровья певицы не называются.

Напомним, ранее актера сериала «Глухарь» Семена Штейнберга госпитализировали с разбитой головой.

Общество
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