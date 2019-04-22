Певица Любовь Успенская экстренно госпитализирована в Москве
Российская певица Любовь Успенская срочно госпитализирована в Москве.
Исполнительница должна была отправиться на концерт в Барнаул в понедельник, 22 апреля. Однако из-за ухудшения самочувствия Успенской мероприятие было перенесено, передает ТАСС.
Причины ухудшения здоровья певицы не называются.
Напомним, ранее актера сериала «Глухарь» Семена Штейнберга госпитализировали с разбитой головой.Общество
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