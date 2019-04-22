Новости происшествий

11:24 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Управлении капстроительства мэрии Новосибирска начались обыски

09:57, 22.04.2019
В Управлении капстроительства мэрии Новосибирска начались обыски
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правоохранительные органы  проводят обыски в Управлении капитального строительства мэрии Новосибирска.

В мэрии города сообщили, что пока неизвестно, с чем связаны эти обыски.

Источник «Интерфакса» уточнил, что оперативные мероприятия в здании на ул. Трудовой, 1, проводят сотрудники полиции. 

Как сообщает собеседник «Сиб.фм», обыски в Управлении капстроительства, возможно, проходят по делу арестованного экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова до 25 мая. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров