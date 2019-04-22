В Колумбии жертвами оползня стали 19 человек

В Колумбии в результате схода оползня на территории западного департамента Каука погибли 19 человек, пятеро пострадали.

По информации EFE, после стихийного бедствия 16 человек числятся пропавшими без вести.

В результате схода оползня, вызванного проливными дождями, восемь домов в деревне Портачуэло оказались заваленными грязью и камнями.

Кроме того, оползень перекрыл участок Панамериканского шоссе. В результате полностью прервано движение по автостраде, связывающей Колумбию с Эквадором.



На место катастрофы вылетел президент Колумбии Иван Дуке с двумя министрами.

Ранее в Испании более 40 человек пострадало при сходе поезда с рельсов. Причиной ЧП мог стать оползень.

