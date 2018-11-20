В Испании более 40 человек пострадало при сходе поезда с рельсов

В результате схода с рельсов поезда в Испании пострадало 45 человек, еще один погиб.

Поезд сошел с рельсов в муниципалитете Вакариссес в 06.15 по местному времени (08.15 мск). Опрокинулись два из шести вагонов.



Как сообщает региональное управление гражданской обороны Каталонии, три человека получили серьезные травмы, 41 человек пострадал незначительно. Всего в поезде находился 131 человек.



По данным железнодорожной компании Rodalies, причиной ЧП мог стать оползень. Движение поездов между городами Терраса и Манреса приостановлено.



В июле в Турции при сходе с рельсов вагонов поезда погибли десять человек, еще 73 человека получили травмы.