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Происшествия

В Испании более 40 человек пострадало при сходе поезда с рельсов

11:44, 20.11.2018
В Испании более 40 человек пострадало при сходе поезда с рельсов
Фото: скриншот видео youtube.com

В результате схода с рельсов поезда в Испании пострадало 45 человек, еще один погиб.

Поезд сошел с рельсов в муниципалитете Вакариссес в 06.15 по местному времени (08.15 мск). Опрокинулись два из шести вагонов.

Как сообщает региональное управление гражданской обороны Каталонии, три человека получили серьезные травмы, 41 человек пострадал незначительно. Всего в поезде находился 131 человек.

По данным железнодорожной компании Rodalies, причиной ЧП мог стать оползень. Движение поездов между городами Терраса и Манреса приостановлено.

В июле в Турции при сходе с рельсов вагонов поезда погибли десять человек, еще 73 человека получили травмы.

Происшествия
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