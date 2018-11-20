В Испании более 40 человек пострадало при сходе поезда с рельсов
В результате схода с рельсов поезда в Испании пострадало 45 человек, еще один погиб.
Поезд сошел с рельсов в муниципалитете Вакариссес в 06.15 по местному времени (08.15 мск). Опрокинулись два из шести вагонов.
Как сообщает региональное управление гражданской обороны Каталонии, три человека получили серьезные травмы, 41 человек пострадал незначительно. Всего в поезде находился 131 человек.
По данным железнодорожной компании Rodalies, причиной ЧП мог стать оползень. Движение поездов между городами Терраса и Манреса приостановлено.
В июле в Турции при сходе с рельсов вагонов поезда погибли десять человек, еще 73 человека получили травмы.Происшествия
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