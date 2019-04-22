ЦИК Украины: Зеленский лидирует с 73% голосов после обработки 81% протоколов

После обработки 81,80% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,12% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины.



Действующий президент Украины Петр Порошенко получил поддержку 24,57% избирателей.

По данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 11,1 млн человек, а за Порошенко — 3,7 млн.

Ранее Петр Порошенко признал поражение на выборах главы государства и пообещал позвонить Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой. Официальные итоги голосования во втором туре президентских выборов на Украине будут объявлены в конце апреля.

