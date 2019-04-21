На выборах президента Украины проголосовали 45,26% избирателей

По состоянию на 15.00 явка избирателей на украинские президентские выборы составила 45,26% по всем 199 избирательным округам. Об этом сообщается на табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.



Напомним, что сегодня проходит второй тур выборов президента Украины.

В нем участвуют два кандидата — действующий президент Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Утром в стране открылось около 30 тысяч избирательных участков для голосования.



По данным экзитполов на 12.00, Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов избирателей, Петр Порошенко — 28,2% голосов.

