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На выборах президента Украины проголосовали 45,26% избирателей

19:34, 21.04.2019
На выборах президента Украины проголосовали 45,26% избирателей
Фото: pixabay.com

По состоянию на 15.00 явка избирателей на украинские президентские выборы составила 45,26% по всем 199 избирательным округам. Об этом сообщается на табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Напомним, что сегодня проходит второй тур выборов президента Украины. 
В нем участвуют два кандидата — действующий президент Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Утром в стране открылось около 30 тысяч избирательных участков для голосования.

По данным экзитполов на 12.00, Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов избирателей, Петр Порошенко — 28,2% голосов.

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