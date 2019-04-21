УНИКС на выезде обыграл саратовский "Автодор"

Казанский УНИКС обыграл саратовский «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ.



Встреча прошла в Саратове и завершилась со счетом 95:111 (33:25; 25:31; 24:37; 13:18) в пользу гостей площадки.

Самым результативным игроком матча в составе казанцев стал Джамар Смит, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 передач. В составе хозяев отличился Трэ Голден, набравший 26 очков.

В настоящее время УНИКС занимает в турнирной таблице второе место. «Автодор» идет на 11-м месте.



В следующем матче, 28 апреля, УНИКС на выезде встретится с баскетбольным клубом «Зелена-Гура» из Польши.



Ранее УНИКС в домашнем матче уступил пермской «Парме». Игра завершилась со счетом 74:82 в пользу баскетбольного клуба из Перми.

