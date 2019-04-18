УНИКС в домашнем матче проиграл «Парме»
Казанский УНИКС проиграл пермской «Парме» в матче Единой лиги ВТБ.
Игра состоялась в Казани и завершилась со счетом 74:82 (18:15; 15:18; 17:32; 24:17) в пользу гостей площадки.
В настоящее время УНИКС занимает в турнирной таблице второе место. «Парма» идет на предпоследнем, 13-м месте.
В следующем матче, 21 апреля, УНИКСна выезде встретиться с баскетбольным клубом «Автодор» из Саратова.
Ранее УНИКС обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 74:72.СпортБаскетбол Татарстан
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