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УНИКС в домашнем матче проиграл «Парме»

20:45, 18.04.2019
УНИКС в домашнем матче проиграл «Парме»
Фото: unics.ru

Казанский УНИКС проиграл пермской «Парме» в матче Единой лиги ВТБ.

Игра состоялась в Казани и завершилась со счетом 74:82 (18:15; 15:18; 17:32; 24:17) в пользу гостей площадки.

В настоящее время УНИКС занимает в турнирной таблице второе место. «Парма» идет на предпоследнем, 13-м месте.

В следующем матче, 21 апреля, УНИКСна выезде встретиться с баскетбольным клубом «Автодор» из Саратова.

Ранее УНИКС обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 74:72.

СпортБаскетбол Татарстан
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