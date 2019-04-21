Президент Эстонии: русский язык не является угрозой для граждан страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык не представляет угрозы для граждан страны. Об этом она рассказала в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».



«Ни один язык не является угрозой. Я всегда говорю журналистам, которые думают, что мы, эстонцы, считаем русскоговорящих теми, кто ненавидит демократию, что это неправда. Я считаю, что русскоязычное меньшинство в Эстонии, это люди, которые любят свою свободу, независимо от того, на каком языке говорят», — приводит слова президента Эстонии «РИА Новости».

Кальюлайд также отметила, что необходимо вести диалог между России и Эстонией, даже при имеющихся разногласиях.



Напомним, что 18 апреля президент России Владимир Путин в Кремле провел переговоры с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Одной из обсуждаемых тем стали опасения Таллина в сфере безопасности.

