Путин обсудил с президентом Эстонии опасения Таллина в сфере безопасности

Сегодня Владимир Путин в Московском Кремле провел переговоры с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. В частности, предметом беседы стали опасения Таллина в сфере безопасности.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопросы пограничного договора, ситуацию на Украине и в Грузии, передает "РИА Новости".

Последний раз президент Эстонии приезжал в Россию в 2011 году, тогда этот пост занимал Томас Хендрик Ильвес.

Напомним, что о визите Керсти Кальюлайд в Москву стало известно в конце марта. Президент Эстонии планировала посетить открытие отреставрированного исторического здания посольства республики.