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UFC Russia планирует увеличить количество российских бойцов в организации

08:46, 21.04.2019
UFC Russia планирует увеличить количество российских бойцов в организации
Фото: pixabay.com

Представительство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России намерено увеличить количество российских бойцов в организации. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Накануне в Санкт-Петербурге прошел второй турнир UFC, в рамках которого Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде. До этого бои UFC в России состоялись в сентябре 2018 года.

«Инвестиции в UFC Russia - это вложения в наших атлетов, которые получают дополнительную возможность выйти на международный уровень», - цитирует ТАСС Дмитриева.

Стоит отметить, что РФПИ является соучредителем совместного предприятия UFC Russia.

Напомним, ранее в UFC назвали следующего соперника Хабиба Нурмагомедова.

Спорт
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