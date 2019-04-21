UFC Russia планирует увеличить количество российских бойцов в организации
Представительство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России намерено увеличить количество российских бойцов в организации. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Накануне в Санкт-Петербурге прошел второй турнир UFC, в рамках которого Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде. До этого бои UFC в России состоялись в сентябре 2018 года.
«Инвестиции в UFC Russia - это вложения в наших атлетов, которые получают дополнительную возможность выйти на международный уровень», - цитирует ТАСС Дмитриева.
Стоит отметить, что РФПИ является соучредителем совместного предприятия UFC Russia.
Напомним, ранее в UFC назвали следующего соперника Хабиба Нурмагомедова.Спорт
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