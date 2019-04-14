Новости спорта

13:20 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В UFC назвали следующего соперника Нурмагомедова

13:14, 14.04.2019
В UFC назвали следующего соперника Нурмагомедова
Фото: kremlin.ru

Следующим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова станет американец Дастин Порье.

По словам главы UFC Дэйны Уайта, бой пройдет в сентябре, передает MMAFighting.

Сегодня Порье победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона UFC в легком весе. До этого стало известно, что победитель станет претендентом на титул Нурмагомедова.

Спорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров