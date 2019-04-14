В UFC назвали следующего соперника Нурмагомедова
Следующим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова станет американец Дастин Порье.
По словам главы UFC Дэйны Уайта, бой пройдет в сентябре, передает MMAFighting.
There you have it. @DustinPoirier and @stylebender will face @TeamKhabib and @RobWhittakerMMA in a pair of #UFC title unification bouts later this year
Watch full #UFC236 video: https://t.co/w7TX6XcPcB pic.twitter.com/oNviEBCxST
— MMAFighting.com (@MMAFighting) 14 апреля 2019 г.
Сегодня Порье победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона UFC в легком весе. До этого стало известно, что победитель станет претендентом на титул Нурмагомедова.Спорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым